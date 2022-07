Colpo chiuso a 15 milioni, lascia la Serie A ed approda in Francia! (Di domenica 31 luglio 2022) Mattia Viti sta per diventare un nuovo giocatore del Nizza. La società che milita nel campionato francese avrebbe infatti raggiunto un accordo con l’Empoli per il trasferimento del giovane difensore italiano. Stando a quanto riportato dai più noti esperti di calciomercato, tra cui Gianluca Di Marzio, nelle scorse ore sarebbe arrivato il semaforo verde per il completamento dell’operazione, con il giocatore pronto a sbarcare in Francia per sostenere le visite mediche e firmare il nuovo contratto. Viti Nizza Empoli Il difensore centrale, classe 2002, passa al Nizza per una cifra intorno ai 15 milioni di euro, bonus compresi, aggiungendosi al già corposo elenco di cessioni di valore per il club toscano. Nell’ultima stagione con la maglia biancoblu, il nativo di Borgo San Lorenzo ha collezionato 22 presenze tra Serie A e Coppa Italia. Come ... Leggi su rompipallone (Di domenica 31 luglio 2022) Mattia Viti sta per diventare un nuovo giocatore del Nizza. La società che milita nel campionato francese avrebbe infatti raggiunto un accordo con l’Empoli per il trasferimento del giovane difensore italiano. Stando a quanto riportato dai più noti esperti di calciomercato, tra cui Gianluca Di Marzio, nelle scorse ore sarebbe arrivato il semaforo verde per il completamento dell’operazione, con il giocatore pronto a sbarcare in Francia per sostenere le visite mediche e firmare il nuovo contratto. Viti Nizza Empoli Il difensore centrale, classe 2002, passa al Nizza per una cifra intorno ai 15di euro, bonus compresi, aggiungendosi al già corposo elenco di cessioni di valore per il club toscano. Nell’ultima stagione con la maglia biancoblu, il nativo di Borgo San Lorenzo ha collezionato 22 presenze traA e Coppa Italia. Come ...

