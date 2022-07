Colombia-Brasile 0-1: il rigore di Debinha assicura al Brasile il titolo di Copa America Feminina (Di domenica 31 luglio 2022) Notizia fresca giunta in redazione: Il Brasile è emerso vittorioso come campione della Copa America Feminina dopo la combattuta vittoria per 1-0 contro la Colombia sabato, giocata in Colombia. L’unico gol della partita è arrivato dal dischetto, con il brasiliano Debinha che non ha commesso errori al 39?. Con l’obiettivo, Debinha è arrivata seconda nella gara della Scarpa d’Oro del torneo, poiché lei e la compagna di squadra Adriana Maga hanno concluso con cinque gol ciascuna, uno dietro l’argentina Yamila Rodriguez. La vittoria dà il tocco finale a una notevole corsa dei brasiliani, che non hanno subito un gol nel torneo, mentre hanno vinto le loro sei partite con un punteggio complessivo di 20-0. Ci sono stati molti ... Leggi su justcalcio (Di domenica 31 luglio 2022) Notizia fresca giunta in redazione: Ilè emerso vittorioso come campione delladopo la combattuta vittoria per 1-0 contro lasabato, giocata in. L’unico gol della partita è arrivato dal dischetto, con il brasilianoche non ha commesso errori al 39?. Con l’obiettivo,è arrivata seconda nella gara della Scarpa d’Oro del torneo, poiché lei e la compagna di squadra Adriana Maga hanno concluso con cinque gol ciascuna, uno dietro l’argentina Yamila Rodriguez. La vittoria dà il tocco finale a una notevole corsa dei brasiliani, che non hanno subito un gol nel torneo, mentre hanno vinto le loro sei partite con un punteggio complessivo di 20-0. Ci sono stati molti ...

