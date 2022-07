Club Napoli Valle Vitulanese: cresce l’attesa per la mostra su Maradona (Di domenica 31 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutocresce la febbrile attesa per osservare le maglie, i ricordi, i gagliardetti di Maradona, custoditi dalla famiglia Vignati, che saranno collocati alla visione dei visitatori dal 16 al 18 agosto, nella sede del Club Napoli Valle Vitulanese. Il sodalizio sportivo azzurro ha definito il cartellone degli eventi in Foglianise, inseriti anche nel pieghevole della Festa del Grano 2022. Non solo l’esposizione di ricordi indelebili del grande campione, intrisi di emozioni indicibili, riconducibili a goal realizzati con la raffinata tecnica, ma nel manifesto del Club sono state incluse due presentazioni di libri, dedicati al mondo del calcio. Il 18 agosto, alle 18.00, “Napoli sulla pelle. L’amore identitario per la Maglia ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 31 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutola febbrile attesa per osservare le maglie, i ricordi, i gagliardetti di, custoditi dalla famiglia Vignati, che saranno collocati alla visione dei visitatori dal 16 al 18 agosto, nella sede del. Il sodalizio sportivo azzurro ha definito il cartellone degli eventi in Foglianise, inseriti anche nel pieghevole della Festa del Grano 2022. Non solo l’esposizione di ricordi indelebili del grande campione, intrisi di emozioni indicibili, riconducibili a goal realizzati con la raffinata tecnica, ma nel manifesto delsono state incluse due presentazioni di libri, dedicati al mondo del calcio. Il 18 agosto, alle 18.00, “sulla pelle. L’amore identitario per la Maglia ...

