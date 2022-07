Classifica musica italiana luglio 2022 | la top 10 del mese

Leggi su lopinionista

(Di domenica 31 luglio 2022) In vetta alla settimadedicata allaci sono Ghali e Madame. Sul podio anche Jovanotti e Ligabue MILANO – Anche aci svaghiamo grazie alla top 10 dellatargata L’Opinionista, la settima del. In vetta questotroviamo Ghali e Madame, che in “Pare” affrontano il tema del bullismo stravolgendo il punto di vista da cui solitamente siamo abituati ad analizzare questo insidioso fenomeno. In seconda posizione si staglia Jovanotti: “Sensibile all’estate” è il nuovo singolo, nuova puntata del Disco del Sole che si arricchisce così di un’altra stagionele, continuando a scorrere in un flusso di brani costante che vanno pian piano a comporre il disco fisico e ...