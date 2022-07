Civitanova Marche, l'urlo della fidanzata a Ferlazzo: "Ma cosa hai fatto?". Il legale della vittima: "Se aveva problemi psichiatrici perché non era vigilato?" (Di domenica 31 luglio 2022) Elena, 45 anni, è la compagna del 32enne in carcere per l'assassinio di Alika Ogorchukwu. "Ci eravamo incrociati vicino alla stazione, era stato insistente nel chiedere l'elemosina ma pensavo fosse finita lì". E' rimasta immobile davanti al corpo mentre cercavano di rianimarlo Leggi su repubblica (Di domenica 31 luglio 2022) Elena, 45 anni, è la compagna del 32enne in carcere per l'assassinio di Alika Ogorchukwu. "Ci eravamo incrociati vicino alla stazione, era stato insistente nel chiedere l'elemosina ma pensavo fosse finita lì". E' rimasta immobile davanti al corpo mentre cercavano di rianimarlo

mannocchia : Oggi Civitanova Marche, ieri Macerata. campagna elettorale 2018: Traini ferisce sei persone di origine sub-saharia… - elio_vito : Picchiare un uomo, ucciderlo, perché è di colore. E tutti a riprendere la scena. Questo è successo a Civitanova Ma… - ClaMarchisio8 : La vita non è un social network e le storie di questi ragazzi valgono più di un post. Civitanova Marche oggi, Milan… - cesarinaalberi1 : RT @elio_vito: Picchiare un uomo, ucciderlo, perché è di colore. E tutti a riprendere la scena. Questo è successo a Civitanova Marche, que… - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: In meno di 24 ore a Civitanova Marche e Monteforte Irpino due omicidi senza senso. La violenza e la brutalità non hanno… -