Civitanova Marche, il testimone: “Ho allontanato la stampella e chiamato la polizia. Fermarlo? Ho tentato, non sono riuscito” (Di domenica 31 luglio 2022) Racconta di aver “provato a Fermarlo“, ma non esserci riuscito. “Eravamo in quattro, così ho ricostruito anche dal video: una signora anziana, una ragazza, un uomo anch’egli d’età con il cane e io. Come avremmo potuto?”. Uno dei testimoni dell‘omicidio dell’ambulante di origine nigeriane Alika Ogorchukwu a Civitanova Marche, intervistato da Repubblica, spiega che dal suo punto di vista le accuse di indifferenza a chi ha assistito all’aggressione o l’ha addirittura filmata senza intervenire sono ingiustificate. “Era impossibile dividerli, quel tipo era feroce“, dice. Ma “ho chiamato la polizia e l’ho fatto arrestare”. Incontrato dal cronista del quotidiano romano davanti all’altare di fiori e fotografie che ricordano Ogorchukwu, l’uomo – impiegato all’ufficio Dogane ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) Racconta di aver “provato a“, ma non esserci. “Eravamo in quattro, così ho ricostruito anche dal video: una signora anziana, una ragazza, un uomo anch’egli d’età con il cane e io. Come avremmo potuto?”. Uno dei testimoni dell‘omicidio dell’ambulante di origine nigeriane Alika Ogorchukwu a, intervistato da Repubblica, spiega che dal suo punto di vista le accuse di indifferenza a chi ha assistito all’aggressione o l’ha addirittura filmata senza intervenireingiustificate. “Era impossibile dividerli, quel tipo era feroce“, dice. Ma “holae l’ho fatto arrestare”. Incontrato dal cronista del quotidiano romano davanti all’altare di fiori e fotografie che ricordano Ogorchukwu, l’uomo – impiegato all’ufficio Dogane ...

mannocchia : Oggi Civitanova Marche, ieri Macerata. campagna elettorale 2018: Traini ferisce sei persone di origine sub-saharia… - elio_vito : Picchiare un uomo, ucciderlo, perché è di colore. E tutti a riprendere la scena. Questo è successo a Civitanova Ma… - ClaMarchisio8 : La vita non è un social network e le storie di questi ragazzi valgono più di un post. Civitanova Marche oggi, Milan… - Marco32711897 : Civitanova Marche, l’omicidio di Alika in 200 metri e 4 minuti: 'L’ha seguito per strada e finito a mani nude”… - uomok58 : RT @Lucia76fm: La strumentalizzazione a fini politici del fatto di Civitanova Marche da parte di tutta la feccia dem tg compresi, è qualcos… -