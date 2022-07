Civitanova, il legale della famiglia di Ogorchukwu: “Capire cosa voleva dimostrare l’assassino. Non si comprende violenza estrema” (Di domenica 31 luglio 2022) “Sarà disposta l’autopsia per stabilire le cause della morte e noi parteciperemo. La moglie ha già nominato i suoi medici perché è importante stabilire le cause e le modalità della morte. Bisogna Capire che cosa ha ritenuto di dover dimostrare durante l’aggressione. Non si capisce la violenza di questo gesto“. Lo ha detto Francesco Mantella, legale della famiglia di Alika Ogorchukwu, il 39enne nigeriano aggredito e ucciso per strada a Civitanova Marche video E’Tv Marche L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) “Sarà disposta l’autopsia per stabilire le causemorte e noi parteciperemo. La moglie ha già nominato i suoi medici perché è importante stabilire le cause e le modalitàmorte. Bisognacheha ritenuto di doverdurante l’aggressione. Non si capisce ladi questo gesto“. Lo ha detto Francesco Mantella,di Alika, il 39enne nigeriano aggredito e ucciso per strada aMarche video E’Tv Marche L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

