Chris Rock risponde a Will Smith: “Dopo lo schiaffo sono tornato al lavoro” (Di domenica 31 luglio 2022) A distanza di mesi, la cerimonia degli Oscar 2022 continua a essere ricordata per lo schiaffo che Will Smith ha rifilato a Chris Rock nel momento in cui è salito sul palco per ricevere l’ambita statuetta. Nonostante l’emozione del momento, l’attore non è riuscito a passare sopra alla battuta del comico, che aveva fatto una battuta sulla testa rasata della moglie, Jada Pinkett Smith, che soffre di alopecia. L’ex interprete di Willy, Il Principe di Bel Air ha pagato caro quel gesto (è stato bandito dagli Oscar per ben dieci anni) e ha confessato di essersi pentito, pur sapendo di non poter cancellare quanto accaduto. L’artista avrebbe voluto parlare apertamente con il diretto interessato e chiedergli scusa, ma questo finora non è stato possibile. wi ... Leggi su news.robadadonne (Di domenica 31 luglio 2022) A distanza di mesi, la cerimonia degli Oscar 2022 continua a essere ricordata per locheha rifilato anel momento in cui è salito sul palco per ricevere l’ambita statuetta. Nonostante l’emozione del momento, l’attore non è riuscito a passare sopra alla battuta del comico, che aveva fatto una battuta sulla testa rasata della moglie, Jada Pinkett, che soffre di alopecia. L’ex interprete diy, Il Principe di Bel Air ha pagato caro quel gesto (è stato bandito dagli Oscar per ben dieci anni) e ha confessato di essersi pentito, pur sapendo di non poter cancellare quanto accaduto. L’artista avrebbe voluto parlare apertamente con il diretto interessato e chiedergli scusa, ma questo finora non è stato possibile. wi ...

