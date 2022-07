Chiara Ferragni racconta come ha conosciuto Fedez, erano entrambi fidanzati (Di domenica 31 luglio 2022) E’ tempo di story time per Chiara Ferragni che su Tik Tok svela sempre più della sua vita, ancora una volta di come è nata la storia d’amore con Fedez. Non ne ha mai parlato raccontando i dettagli ma adesso le va e svela che erano entrami fidanzati. Nessun tradimento, con molta sincerità Chiara Ferragni ribadisce che in quel periodo era fidanzata ma non era felice, viveva a Los Angeles e aveva paura di restare da sola. Un legame che voleva interrompere dopo due anni e mezzo, una storia che la faceva soffrire. Anche Fedez era fidanzato e in quel periodo una coppia di amici in comune organizzarono l’incontro. Nessun desiderio di creare una nuova coppia ma credevano che avrebbero potuto collaborare insieme perché due ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 31 luglio 2022) E’ tempo di story time perche su Tik Tok svela sempre più della sua vita, ancora una volta diè nata la storia d’amore con. Non ne ha mai parlatondo i dettagli ma adesso le va e svela cheentrami. Nessun tradimento, con molta sinceritàribadisce che in quel periodo era fidanzata ma non era felice, viveva a Los Angeles e aveva paura di restare da sola. Un legame che voleva interrompere dopo due anni e mezzo, una storia che la faceva soffrire. Ancheera fidanzato e in quel periodo una coppia di amici in comune organizzarono l’incontro. Nessun desiderio di creare una nuova coppia ma credevano che avrebbero potuto collaborare insieme perché due ...

marcel_casa25 : RT @PBItaliana: Chiara FERRAGNI - larjmoon : Ci sono settimane in cui qua sopra non cago nessuno e giorni, come oggi, in cui tra poco scrivo anche a Chiara Ferr… - Lovetvfiction : RT @Rickae_22: Mi ricordavo diversamente il momento in cui Fedez ha chiesto a Chiara Ferragni di sposarlo. #KinnPorscheWorldTour #KPworldt… - TinixLodoxRugg : i tik tok di chiara ferragni>>>>>>>> - telodogratis : Chiara Ferragni a cuore aperto “Vi racconto come ho conosciuto Fedez” -