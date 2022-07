Chiara Ferragni, i jeans scoprono il lato B e monta la polemica: “Fai prima a non metterli” (Di domenica 31 luglio 2022) L’ultima provocazione di Chiara Ferragni ha raccolto molti dissensi. D’altronde, si sa, bene o male l’importante è che se ne parli, e di azioni divisive l’influencer ne ha collezionate diverse nel corso degli anni. Questa volta ha regalato ai follower un video nel quale indossa un paio di jeans a dir poco originali. Questi pantaloni, infatti, sono tagliati sulle cosce e lasciano “scoperti” i glutei. Un nude look piuttosto audace, che viene difficile immaginare indossato dalle ragazze per le vie della città. I jeans con toppe nude non sono piaciuti ai seguaci dell’imprenditrice digitale, che rimarcano la bellezza del fisico della Ferragni ma non riescono proprio a digerire quei pantaloni definiti brutti e volgari.”Tu bella sempre ma questi sono orrendi dai…” scrive qualcuno, “Tu ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) L’ultima provocazione diha raccolto molti dissensi. D’altronde, si sa, bene o male l’importante è che se ne parli, e di azioni divisive l’influencer ne ha collezionate diverse nel corso degli anni. Questa volta ha regaai follower un video nel quale indossa un paio dia dir poco originali. Questi pantaloni, infatti, sono tagliati sulle cosce e lasciano “scoperti” i glutei. Un nude look piuttosto audace, che viene difficile immaginare indossato dalle ragazze per le vie della città. Icon toppe nude non sono piaciuti ai seguaci dell’imprenditrice digitale, che rimarcano la bellezza del fisico dellama non riescono proprio a digerire quei pantaloni definiti brutti e volgari.”Tu bella sempre ma questi sono orrendi dai…” scrive qualcuno, “Tu ...

silaaccelik : @suIlenmuse Vintage chiara ferragni - JanHacker9 : RT @radiokisskiss: «La gente si indigna per i furti sporchi e cattivi, ma non per i furti glamour. Perché se ruba una milionaria che potreb… - marcel_casa25 : RT @PBItaliana: Chiara FERRAGNI - larjmoon : Ci sono settimane in cui qua sopra non cago nessuno e giorni, come oggi, in cui tra poco scrivo anche a Chiara Ferr… - Lovetvfiction : RT @Rickae_22: Mi ricordavo diversamente il momento in cui Fedez ha chiesto a Chiara Ferragni di sposarlo. #KinnPorscheWorldTour #KPworldt… -