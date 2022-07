Chelsea, assalto all'Inter per Casadei: la diaspora dei baby talenti italiani (Di domenica 31 luglio 2022) Il Made in Italy, si sa, è uno dei marchi più apprezzati al mondo e, osservando questa sessione di mercato, vale anche quando si parla dei talenti in rampa di lancio del calcio italiano. L'ultimo astro nascente azzurro che potrebbe presto lasciare il Belpaese per vestire una prestigiosa maglia Internazionale è Cesare Casadei, 19enne stella delle giovanili dell'Inter. 16 gol e 5 assist in 39 presenze complessive nell'ultima stagione con la Primavera nerazzurra per stregare il Chelsea, tanto da convincere il club londinese a offrire 8 milioni di euro. Un'offerta subito rifiutata dall'amministratore delegato Interista Beppe Marotta. Ma dato che i nerazzurri devono fare cassa (l'obiettivo è chiudere il mercato con un attivo da 60 milioni), è prevedibile che le due società si possano presto ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) Il Made in Italy, si sa, è uno dei marchi più apprezzati al mondo e, osservando questa sessione di mercato, vale anche quando si parla deiin rampa di lancio del calcio italiano. L'ultimo astro nascente azzurro che potrebbe presto lasciare il Belpaese per vestire una prestigiosa maglianazionale è Cesare, 19enne stella delle giovanili dell'. 16 gol e 5 assist in 39 presenze complessive nell'ultima stagione con la Primavera nerazzurra per stregare il, tanto da convincere il club londinese a offrire 8 milioni di euro. Un'offerta subito rifiutata dall'amministratore delegatoista Beppe Marotta. Ma dato che i nerazzurri devono fare cassa (l'obiettivo è chiudere il mercato con un attivo da 60 milioni), è prevedibile che le due società si possano presto ...

