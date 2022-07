Che fine ha fatto il gruppo Baltimora della canzone Tarzan Boy: “Jimmy morì di AIDS” (Di domenica 31 luglio 2022) Baltimora, gruppo che nel 1985 ottiene un successo smisurato in tutta Europa grazie al brano Tarzan Boy. Il produttore e musicista Maurizio Bassi è alla ricerca di voci nuove per creare un nuovo progetto musicale, e a metà anni 80 incontra Jimmy McShane, che poi diventerà il frontman del gruppo. La nascita del gruppo Baltimora e la canzone Tarzan Boy Baltimora non è un artista solista ma una band, nata a Milano attorno alla metà degli anni ’80, sulla spinta di Maurizio Bassi, musicista e produttore, che voleva muoversi nel campo della “italo dance” con un collettivo in grado di produrre hit con l’aiuto di grandi musicisti. E li trovò, incarnati in Giorgio Cocilovo, uno dei più apprezzati ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 31 luglio 2022)che nel 1985 ottiene un successo smisurato in tutta Europa grazie al branoBoy. Il produttore e musicista Maurizio Bassi è alla ricerca di voci nuove per creare un nuovo progetto musicale, e a metà anni 80 incontraMcShane, che poi diventerà il frontman del. La nascita dele laBoynon è un artista solista ma una band, nata a Milano attorno alla metà degli anni ’80, sulla spinta di Maurizio Bassi, musicista e produttore, che voleva muoversi nel campo“italo dance” con un collettivo in grado di produrre hit con l’aiuto di grandi musicisti. E li trovò, incarnati in Giorgio Cocilovo, uno dei più apprezzati ...

