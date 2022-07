"Che fine ci farete fare": italiani insultati dai tedeschi, prima pagina vergognosa | Guarda (Di domenica 31 luglio 2022) I rapporti istituzionali eccellenti, le relazioni commerciali di primissima importanza e il grande amore dei tedeschi per l'Italia accompagnato da una malcelata ammirazione del nostro Paese per la Repubblica federale tedesca. Sono questi i tre pilastri del rapporto fra Roma e Berlino. Poi ci sono le copertine dei settimanali. Come quelle dello Spiegel: con il piatto di spaghetti e la P38 nel 1977 (titolo "Italia, terra di vacanze); con Berlusconi assiso su un trono dorato (2003, "Il Padrino, ora anche in tutta Europa"); e ancora il Cavaliere vestito da gondoliere che rema la barca -Italia con due sirenette in Senza veli (2011 "Ciao bella! Sul tramonto del Paese più bello del mondo"). È vero che l'uomo di Arcore non è mai stato particolarmente popolare in Germania: contro di lui hanno giocato sia il suo stile rutilante - l'esatto contrario della sobrietà in sandali di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) I rapporti istituzionali eccellenti, le relazioni commerciali di primissima importanza e il grande amore deiper l'Italia accompagnato da una malcelata ammirazione del nostro Paese per la Repubblica federale tedesca. Sono questi i tre pilastri del rapporto fra Roma e Berlino. Poi ci sono le copertine dei settimanali. Come quelle dello Spiegel: con il piatto di spaghetti e la P38 nel 1977 (titolo "Italia, terra di vacanze); con Berlusconi assiso su un trono dorato (2003, "Il Padrino, ora anche in tutta Europa"); e ancora il Cavaliere vestito da gondoliere che rema la barca -Italia con due sirenette in Senza veli (2011 "Ciao bella! Sul tramonto del Paese più bello del mondo"). È vero che l'uomo di Arcore non è mai stato particolarmente popolare in Germania: contro di lui hanno giocato sia il suo stile rutilante - l'esatto contrario della sobrietà in sandali di ...

elio_vito : Nella lista democratica e progressista che @EnricoLetta sta costruendo non possono mancare i @Radicali e figure com… - ivanscalfarotto : Che fine fanno le istituzioni se un presidente di regione dice quello che ha detto @marcomarsilio su due ministre d… - AndreaVenanzoni : Alla fine gira e rigira la formidabile coalizione progressista che dovrà proseguire l’agenda Draghi e salvare l’Ita… - carlamartamari : RT @mauroberruto: La cosa più bella, più onesta, più pulita che ho letto sull’orrenda fine di #AlikaOgorchukwu. Grazie @Fra101183, non ti c… - Gianludale27 : 'Box, box': è il turno di Hamilton, che rientra ai box per montare una soft usata rientrando proprio dietro Sainz,… -