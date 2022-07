Che dine ha fatto Luis Miguel, il cantante di ‘Noi i ragazzi di oggi’: “Sono esploso in tutto il mondo” (Di domenica 31 luglio 2022) Luis Miguel esplose ancora 14enne al festival di Sanremo 1985, arrivando secondo dietro ai Ricchi e Poveri, e davanti a Gigliola Cinquetti, che nell’edizione 1964 trionfò con Non ho l’età quando aveva solo sedici anni. Dopo l’exploit con il brano scritto da Toto Cutugno, Miguel concentrò la sua attenzione prevalentemente al mercato discografico dell’America Latina mietendo successi su successi, dischi d’oro e di platino, soprattutto con gli album degli anni novanta: Romance e Segundo Romance. Miguel ha infine intrapreso una carriera live tra folle oceaniche che l’hanno reso popolare in tutto il mondo. Miguel, vincitore di ben cinque Grammy, conosciuto come “ El Sol de México ”, più di 100 milioni di dischi nel ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 31 luglio 2022)esplose ancora 14enne al festival di Sanremo 1985, arrivando secondo dietro ai Ricchi e Poveri, e davanti a Gigliola Cinquetti, che nell’edizione 1964 trionfò con Non ho l’età quando aveva solo sedici anni. Dopo l’exploit con il brano scritto da Toto Cutugno,concentrò la sua attenzione prevalentemente al mercato discografico dell’America Latina mietendo successi su successi, dischi d’oro e di platino, sopratcon gli album degli anni novanta: Romance e Segundo Romance.ha infine intrapreso una carriera live tra folle oceaniche che l’hanno reso popolare inil, vincitore di ben cinque Grammy, conosciuto come “ El Sol de México ”, più di 100 milioni di dischi nel ...

