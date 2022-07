«C’è una bomba nel mio bagaglio», lo scherzo costato caro al coach che ha terrorizzato l’aeroporto di Copenaghen (Di domenica 31 luglio 2022) Doveva essere uno scherzo, ma è finito in un arresto. E adesso, Pontus Ward Wiklund, l’allenatore delle nazionali giovanili di pallamano svedese che ha scatenato il panico all’aeroporto internazionale di Copenaghen, è stato anche sospeso dal suo ruolo. Tutto per colpa di una battuta: lo scorso venerdì mattina, l’uomo si trovava al terminal 2 dell’aeroporto. Al momento del check-in, alla domanda «Cosa contiene il bagaglio?», aveva risposto: «Una bomba». Ironia che non dev’essere stata colta dal personale della struttura, che pochi istanti dopo ha fatto scattare l’allarme, dando il via all’evacuazione dell’intero aeroporto mentre la polizia ispezionava il bagaglio sospetto. Ma la valigia non conteneva nulla di pericoloso: dopo poco tutto è tornato alla normalità, tranne ... Leggi su open.online (Di domenica 31 luglio 2022) Doveva essere uno, ma è finito in un arresto. E adesso, Pontus Ward Wiklund, l’allenatore delle nazionali giovanili di pallamano svedese che ha scatenato il panico alinternazionale di, è stato anche sospeso dal suo ruolo. Tutto per colpa di una battuta: lo scorso venerdì mattina, l’uomo si trovava al terminal 2 del. Al momento del check-in, alla domanda «Cosa contiene il?», aveva risposto: «Una». Ironia che non dev’essere stata colta dal personale della struttura, che pochi istanti dopo ha fatto scattare l’allarme, dando il via all’evacuazione dell’intero aeroporto mentre la polizia ispezionava ilsospetto. Ma la valigia non conteneva nulla di pericoloso: dopo poco tutto è tornato alla normalità, tranne ...

matteosalvinimi : Una sinistra disperata usa da giorni un povero ragazzo ucciso da un criminale per accusare di razzismo me, la Lega… - AlbertoBagnai : Dopo aver fatto poco e male per ridurne l’imponibile, il PD propone la tassa sulla morte. C’è una macabra coerenza,… - sandrogozi : Vedi TV???? @InOndaLa7 e capisci come il dibattito sia prigioniero del passato: parlano di “centro-destra” e “centro-… - cassijopea : RT @LTZMHSLPNH_: Charles è un talento innato, è un diamante, un gioiello che tutti vogliono avere, è umile, si fa voler bene da tutti e non… - L5Lorenzo : RT @HungryMarcio: 'Poi se continuano a rompe i coglioni perché gli ho detto a una che c'ha er nasone, sti cavoli, perché poi so i primi che… -

The Boys: sul costume di Homelander molta più CGI di quanto credete La terza stagione dello show creato da Eric Kripke a partire dai fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson si è da poco conclusa, ma gli spettatori di tutto il mondo già aspettano una data di uscita ... Covid, variante Centaurus: allarme nuova ondata a ottobre secondo Bassetti Con l'inizio della scuola a settembre e il ritorno al lavoro e sui mezzi di trasporto potrebbe crearsi una situazione di aumento dei contagi e di persone isolate in via precauzionale a casa. Anche ... Orizzonte Scuola La terza stagione dello show creato da Eric Kripke a partire dai fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson si è da poco conclusa, ma gli spettatori di tutto il mondo già aspettanodata di uscita ...Con l'inizio della scuola a settembre e il ritorno al lavoro e sui mezzi di trasporto potrebbe crearsisituazione di aumento dei contagi e di persone isolate in via precauzionale a casa. Anche ... Pensioni, lo spettro della legge Fornero si avvicina. Ma c’è un’alternativa a cui il prossimo Governo potrebbe pensare