C’è chi vorrebbe cambiare nome alla Nuova Zelanda (Di domenica 31 luglio 2022) Un gruppo di parlamentari ha proposto di adottare il toponimo maori Aotearoa, per rispetto della popolazione autoctona Leggi su ilpost (Di domenica 31 luglio 2022) Un gruppo di parlamentari ha proposto di adottare il toponimo maori Aotearoa, per rispetto della popolazione autoctona

ladyonorato : C’è chi si “onora di militare” in un partito che ha sistematicamente violato principi fondamentali che aveva afferm… - matteosalvinimi : Una sinistra disperata usa da giorni un povero ragazzo ucciso da un criminale per accusare di razzismo me, la Lega… - ignaziocorrao : C’è chi bestemmia per il caro bollette, non arriva a fine mese e deve chiudere l’azienda, e c’è invece chi ha fatto… - Rosyfree74 : RT @VisonaNicola: Sinistra Italiana ha chiuso un accordo col PD 6 mesi fa per due seggi sicuri. Chi candiderà Fratoianni? Moglie e suo mi… - rivamatteoriva : @jontargetti @Azione_it @Piu_Europa @CarloCalenda @emmabonino Pero' lo scontro c' e'. Purtroppo chi ha gia' firmato… -