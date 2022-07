CdS – Ronaldo sostituito al rientro con lo United: entra Diallo e segna (Di domenica 31 luglio 2022) 2022-07-31 20:47:02 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal Corriere: MANCHESTER (INGHILTERRA) – Non un momento d’oro per Cristiano Ronaldo, il cui nome resta al centro delle voci di calciomercato ma senza che alcuna big d’Europa si muova davvero per esaudire quello che sembrerebbe il suo desiderio, lasciare il Manchester United e giocare la prossima Champions League. Il cambio con Diallo Dopo aver saltato la preparazione con la squadra ed essersi quasi ‘autoconvocato’ per l’amichevole contro il Rayo Vallecano a Old Trafford, il portoghese è stato schierato titolare dal nuovo tecnico Erik Ten Hag. Dopo il primo tempo CR7 è stato poi lasciato negli spogliatoi all’intervallo, sostituito da Amad Diallo. Un impatto devastante sulla partita quello del 20enne ... Leggi su justcalcio (Di domenica 31 luglio 2022) 2022-07-31 20:47:02 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal Corriere: MANCHESTER (INGHILTERRA) – Non un momento d’oro per Cristiano, il cui nome resta al centro delle voci di calciomercato ma senza che alcuna big d’Europa si muova davvero per esaudire quello che sembrerebbe il suo desiderio, lasciare il Manchestere giocare la prossima Champions League. Il cambio conDopo aver saltato la preparazione con la squadra ed essersi quasi ‘autoconvocato’ per l’amichevole contro il Rayo Vallecano a Old Trafford, il portoghese è stato schierato titolare dal nuovo tecnico Erik Ten Hag. Dopo il primo tempo CR7 è stato poi lasciato negli spogliatoi all’intervallo,da Amad. Un impatto devastante sulla partita quello del 20enne ...

