CdS – Fabian fa arrabbiare il Napoli: non rinnova e non va via (Di domenica 31 luglio 2022) Fabian Ruiz fa infuriare i vertici del Napoli. Il centrocampista non ha accettato delle offerte da parte di altri club, ma nemmeno di rinnovare con il club azzurro. Per questo motivo, il giocatore probabilmente finirà ai margini della squadra. A parlare della sua situazione ci ha pensato il Corriere dello Sport. Le ultime su Fabian L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 31 luglio 2022)Ruiz fa infuriare i vertici del. Il centrocampista non ha accettato delle offerte da parte di altri club, ma nemmeno dire con il club azzurro. Per questo motivo, il giocatore probabilmente finirà ai margini della squadra. A parlare della sua situazione ci ha pensato il Corriere dello Sport. Le ultime suL'articolo

forumJuventus : (Cds) 'Mercato Juve? Dipende da Pogba. Proposti ai bianconeri anche Saul e Pjanic, a Torino si guarda a De Jong e F… - sscalcionapoli1 : CdS – Fabian non va via e non rinnova: il Napoli gli ha comunicato che finirà ai margini - infoitsport : Cds - Fabian non va via e non rinnova: il Napoli gli ha comunicato che finirà ai margini - infoitsport : CDS - Fabian Ruiz rifiuta il West Ham, ma anche il rinnovo con il Napoli - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDS - Fabian Ruiz rifiuta il West Ham, ma anche il rinnovo con il Napoli: può finire ai margini -