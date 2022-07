Caro Porro, perché nessuno parla del nigeriano che ha massacrato un cinese? (Di domenica 31 luglio 2022) Caro Porro, oggi 30 luglio 2022 alle ore 8, a Monteforte Irpino (AV), un nigeriano ha brutalmente ammazzato a martellate il titolare cinese di un negozio di casalinghi. Nel medesimo giorno in cui altro simile omicidio raggiunge il massimo della copertura mediatica, per quest’altro similare fatto di sangue vige il silenzio assoluto. Apprendere poi che la nazionalità dell’omicida sia nigeriana é quasi un’impresa perché, nelle scarne notizie circolate, tutt’al più si parla di extra-comunitario. Giancarlo L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di domenica 31 luglio 2022), oggi 30 luglio 2022 alle ore 8, a Monteforte Irpino (AV), unha brutalmente ammazzato a martellate il titolaredi un negozio di casalinghi. Nel medesimo giorno in cui altro simile omicidio raggiunge il massimo della copertura mediatica, per quest’altro similare fatto di sangue vige il silenzio assoluto. Apprendere poi che la nazionalità dell’omicida sia nigeriana é quasi un’impresa, nelle scarne notizie circolate, tutt’al più sidi extra-comunitario. Giancarlo L'articolo proviene da Nicola

