Carmen Consoli all’Auditorium Parco della Musica di Roma: inossidabile certezza tra le rockstar (Di domenica 31 luglio 2022) Carmen Consoli ed il Volevo Fare La rockstar tour arrivano all’Auditorium Parco della Musica di Roma : la cantantessa si presenta con la full band dove spiccano Massimo Roccaforte, Adriano Murania, Marco Siniscalco ed Elena Guerriero. Si cambia registro rispetto al tour teatrale dove lo show vedeva sto palco i musicisti ridotti all’osso e protagonista insieme a Carmen l’amica e collega Marina Rei. L’ensemble riesce a creare un’atmosfera dai toni rock che sin da subito coinvolge il pubblico. La serata si apre dando spazio all’ultimo lavoro discografico della cantantessa con “L’uomo Nero”, brano vincitore per del Premio Amnesty 2022, Sta succedendo tra gli ultimi singoli pubblicati, Mago Magone e Qualcosa di me che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 31 luglio 2022)ed il Volevo Fare Latour arrivanodi: la cantantessa si presenta con la full band dove spiccano Massimo Roccaforte, Adriano Murania, Marco Siniscalco ed Elena Guerriero. Si cambia registro rispetto al tour teatrale dove lo show vedeva sto palco i musicisti ridotti all’osso e protagonista insieme al’amica e collega Marina Rei. L’ensemble riesce a creare un’atmosfera dai toni rock che sin da subito coinvolge il pubblico. La serata si apre dando spazio all’ultimo lavoro discograficocantantessa con “L’uomo Nero”, brano vincitore per del Premio Amnesty 2022, Sta succedendo tra gli ultimi singoli pubblicati, Mago Magone e Qualcosa di me che ...

chiwi_bis : Tame Impala o Colapesce, Dimartino e Carmen Consoli? Chi può dirlo... - glitterfreeze_ : Stato d'animo: avete presente quella canzone di Carmen Consoli che fa 'e non sono per niente stanca'? Bene io invece lo sono - signordq : È normale che in radio abbia appena sentito dire: “la cantantessa Carmen Consoli “? Poi lo vogliono dal fascismo… - radiocalabriafm : CARMEN CONSOLI - MANDACI UNA CARTOLINA - GammaStereoRoma : Carmen Consoli - Confusa e felice -