Carenza dei medici di base, botta e risposta a Pontirolo tra il sindaco Breviario e il consigliere Vigentini (Di domenica 31 luglio 2022) Pontirolo. Il tema della mancanza dei medici di medicina generale sul territorio pontirolese è tornato ad incendiare il dibattito del Consiglio comunale. Nell'ultima seduta, infatti, il sindaco Gigliola Breviario ha comunicato il perdurare dell'assenza di medici di base sul suolo pontirolese. A tal riguardo, il consigliere comunale di opposizione Alessandro Vigentini ha domandato di specificare nel dettaglio le iniziative messe in atto dall'Amministrazione comunale per fronteggiare questa problematica. Il sindaco Breviario, sollecitata, ha ricordato il percorso compiuto nel passato per arginare questa problematica. Insoddisfatto, tuttavia, Vigentini è tornato sul punto ricordando che ...

