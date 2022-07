Capri, niente musica dopo le 24. L’Atex al sindaco: Così si scoraggia il turismo, si prolunghi l’orario (Di domenica 31 luglio 2022) L’Atex Capri chiede al sindaco di prolungare il limite orario per la musica notturna. Pubblichiamo il testo della lettera inviata al primo cittadino. Gentile sindaco Lembo Capri è tornata sulle prime pagine di tutti i giornali del mondo in una stagione straordinaria che ha visto tornare tanti turisti internazionali.La nostra isola viene percepita a livello mondiale come località turistica da visitare per la sua bellezza, per il suo mare ma anche per il livello d’accoglienza per i tanti ospiti desiderosi di trascorrere serate in locali tra i più rinomati.Se da un lato dobbiamo e vogliamo continuare a fare tutti gli sforzi necessari per proteggere l’ambiente e la tranquillità della nostra isola, dall’altro dobbiamo fare il possibile per soddisfare le esigenze dei tanti ospiti che ... Leggi su ildenaro (Di domenica 31 luglio 2022)chiede aldi prolungare il limite orario per lanotturna. Pubblichiamo il testo della lettera inviata al primo cittadino. GentileLemboè tornata sulle prime pagine di tutti i giornali del mondo in una stagione straordinaria che ha visto tornare tanti turisti internazionali.La nostra isola viene percepita a livello mondiale come località turistica da visitare per la sua bellezza, per il suo mare ma anche per il livello d’accoglienza per i tanti ospiti desiderosi di trascorrere serate in locali tra i più rinomati.Se da un lato dobbiamo e vogliamo continuare a fare tutti gli sforzi necessari per proteggere l’ambiente e la tranquillità della nostra isola, dall’altro dobbiamo fare il possibile per soddisfare le esigenze dei tanti ospiti che ...

