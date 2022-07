Canale5 | scende in campo la storica conduttrice | “Ci sono delle possibilità” | un ritorno da urlo

Leggi su ck12

(Di domenica 31 luglio 2022) Dopo diversi anni lontana dalle reti Mediaset, un noto volto dista per compiere una scelta incredibile: tornerà(Youtube)Il GF VIP 6 è pronto a ritornare con tantissime novità e nuovi ingressi. La prima è stata quella della nuova opinionista, che affiancherà ildi Sonia Bruganelli: si tratta di Orietta Berti. La cantante, infatti, esordirà in questo nuovo ruolo e tuttiin trepidante attesa di vederla in quei panni. Nelle ultime ore, però, sta circolando un nome enorme: si parla di un grandissimosu, dopo diversi anni lontana dalla rete. Ecco di chi si tratta: le sue parole non lasciano alcun dubbio., Patrizia Rossetti sbarca al GF Patrizia Rossetti (Youtube)Dopo l’esordio su Antenna 5 come ...