Calenda si allontana dal Pd e mette altri veti: 'Non ci chiedete di votare Bonelli e Fratoianni' (Di domenica 31 luglio 2022) @Azione it aveva proposto di concentrare il taglio dello scorso anno sui ragazzi fino a 30 anni. Nessuno, dicasi nessuno, lo ha votato. #ItaliasulSerio Leggi su globalist (Di domenica 31 luglio 2022) @Azione it aveva proposto di concentrare il taglio dello scorso anno sui ragazzi fino a 30 anni. Nessuno, dicasi nessuno, lo ha votato. #ItaliasulSerio

infoitinterno : CARLO CALENDA SI ALLONTANA DAL PARTITO DEMOCRATICO: 'NON VOTIAMO DI MAIO O BONELLI' - AgenPolitica : CARLO CALENDA SI ALLONTANA DAL PARTITO DEMOCRATICO: “NON VOTIAMO DI MAIO O BONELLI” - globalistIT : - GervasioHya : @Corriere Il PD più si allontana da Calenda più guadagna voti ma come cazzo si può votare il PD una coalizione con… - maurizioft : @PoliticaPerJedi sicuro, eh? per ora ci sono solo sinistre con il santino di Conte in tasca, molto probabile Di Mai… -