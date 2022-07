Calenda e i paletti per l'alleanza con il Pd: mai con Di Maio, Bonelli e Fratoianni (Di domenica 31 luglio 2022) AGI - La riserva sull'alleanza con il Partito democratico la scioglierà domani, ma già oggi ha piantato alcuni paletti. Ai suoi elettori Azione non può chiedere di votare Di Maio, Bonelli e Fratoianni, chi è contro i termovalorizzatori e i rigassificatori o chi per 55 volte ha negato la fiducia al governo Draghi. Carlo Calenda ribadisce la sua linea e a meno di 24 ore dalla scadenza che lui stesso aveva fissato ricorda l'agenda di governo presentata con +Europa. "Fratoianni e Bonelli non la condividono integralmente. Di Maio è la principale ragione per cui abbiamo specificato che ci impegniamo a candidare a posti di governo solo persone con solide competenze", scrive sui social. La destra, avverte, "non si batte senza costruire una ... Leggi su agi (Di domenica 31 luglio 2022) AGI - La riserva sull'con il Partito democratico la scioglierà domani, ma già oggi ha piantato alcuni. Ai suoi elettori Azione non può chiedere di votare Di, chi è contro i termovalorizzatori e i rigassificatori o chi per 55 volte ha negato la fiducia al governo Draghi. Carloribadisce la sua linea e a meno di 24 ore dalla scadenza che lui stesso aveva fissato ricorda l'agenda di governo presentata con +Europa. "non la condividono integralmente. Diè la principale ragione per cui abbiamo specificato che ci impegniamo a candidare a posti di governo solo persone con solide competenze", scrive sui social. La destra, avverte, "non si batte senza costruire una ...

patriziarutigl1 : RT @Agenzia_Italia: Il leader di Azione ribadisce il no a un fronte unico con i 5 Stelle per le elezioni di settembre. E risponde a Letta:… - Agenzia_Italia : Il leader di Azione ribadisce il no a un fronte unico con i 5 Stelle per le elezioni di settembre. E risponde a Let… - GVL42867714 : RT @ilmessaggeroit: Sì ai termovalorizzatori, nomi condivisi nei collegi: i paletti di Calenda al Pd - Gazzettino : Sì ai termovalorizzatori, nomi condivisi nei collegi: i paletti di Calenda al Pd - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Sì ai termovalorizzatori, nomi condivisi nei collegi: i paletti di Calenda al Pd -