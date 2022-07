Calciomercato Sampdoria: offerta di 18 milioni per Damsgaard (Di domenica 31 luglio 2022) Calciomercato Sampdoria, arriva l’offerta del Brentford per l’acquisto di Mikkel Damsgaard: 18 milioni di euro Continuano i contatti tra Sampdoria e Brentford per Mikkel Damsgaard. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’offerta degli inglesi è di 11 milioni come parte fissa più 7 di bonus. I blucerchiati vorrebbero di più, ma si può trovare l’intesa con il club inglese. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 31 luglio 2022), arriva l’del Brentford per l’acquisto di Mikkel: 18di euro Continuano i contatti trae Brentford per Mikkel. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’degli inglesi è di 11come parte fissa più 7 di bonus. I blucerchiati vorrebbero di più, ma si può trovare l’intesa con il club inglese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

