Calciomercato Napoli | trovato l’accordo per il nuovo portiere

Il Napoli ha in mente di sostituire l'ormai ex Ospina con un portiere di livello internazionale. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe ottenuto il consenso dal Chelsea per poter affiancare ad Alex Meret, Kepa Arrizabalaga, ex Athletic Bilbao (nonché portiere più costoso di sempre). La fonte dice che il club londinese avrebbe aperto al prestito con diritto di riscatto e offrirebbero un contributo ingaggio del 75% (il portiere ne percepisce 9 netti) e le sensazioni sembrano essere positive. Napoli Kepa Chelsea Era l'agosto del 2018 quando il Chelsea prelevava un Kepa appena 23enne per 80 milioni di euro (clausola) battendo così il record che al tempo apparteneva ad Alisson, dalla Roma al Liverpool per 62,5 milioni (due settimane prima).

