Calciomercato Napoli, rientrato il caso Anguissa: rinnovo vicino (Di domenica 31 luglio 2022) per il centrocampista di Spalletti Il Corriere dello Sport questa mattina spiega come il caso Anguissa in casa Napoli sia completamente rientrato. "Frank era piuttosto irritato per una questione di bonus promessi e non ancora corrisposti, ma la riunione con il suo manager Maxime Nana andata in scena a Rivisondoli qualche giorno fa è stata positiva: si va verso il rinnovo fino al 2027?. L'articolo proviene da Calcio News 24.

