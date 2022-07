Calciomercato Napoli, pronto il rilancio per il nuovo attaccante: affare da 17 milioni (Di domenica 31 luglio 2022) Dopo una stagione scoppiettante, condita da 17 gol e 6 assist in 36 presenze in Serie A, Giovanni Simeone ha attirato l’attenzione di numerosi club. Quello che, senza dubbio, ha dimostrato l’interesse più forte è il Napoli, ma nella trattativa si sarebbero inseriti altri club: su tutti Salernitana, che ha dovuto di recente incassare il rifiuto di Pinamonti, e Monza. Simeone Verona Napoli Con l’addio sempre più vicino di Andrea Petagna, però, il Napoli avrà necessario bisogno di un altro attaccante. Proprio per questa ragione, secondo quanto riferito dal Corriere di Verona, i Partenopei sarebbero intenzionati ad alzare la loro offerta fino a 17 milioni di euro per chiudere rapidamente la trattativa. Questo rilancio potrebbe essere decisivo, a patto che il trasferimento ... Leggi su rompipallone (Di domenica 31 luglio 2022) Dopo una stagione scoppiettante, condita da 17 gol e 6 assist in 36 presenze in Serie A, Giovanni Simeone ha attirato l’attenzione di numerosi club. Quello che, senza dubbio, ha dimostrato l’interesse più forte è il, ma nella trattativa si sarebbero inseriti altri club: su tutti Salernitana, che ha dovuto di recente incassare il rifiuto di Pinamonti, e Monza. Simeone VeronaCon l’addio sempre più vicino di Andrea Petagna, però, ilavrà necessario bisogno di un altro. Proprio per questa ragione, secondo quanto riferito dal Corriere di Verona, i Partenopei sarebbero intenzionati ad alzare la loro offerta fino a 17di euro per chiudere rapidamente la trattativa. Questopotrebbe essere decisivo, a patto che il trasferimento ...

