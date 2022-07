Calciomercato Juventus, Alex Sandro blocca un nuovo arrivo: situazione insostenibile (Di domenica 31 luglio 2022) La Juventus sembrava ad un passo da un nuovo innesto per la corsia di sinistra ma la situazione legata ad Alex Sandro ha bloccato tutto. Il mercato della società bianconera si sta muovendo in una direzione ben precisa: quella di rinforzare la rosa a disposizione di Allegri nel miglior modo possibile. Al momento sono arrivati alla corte del tecnico una serie di obiettivi importanti come il centrocampista (ne serve un altro), l’attaccante ed il difensore centrale. Restando sul reparto arretrato, la Juventus voleva muoversi anche per quanto riguarda il discorso del terzino sinistro; da questo punto di vista sembrava molto vicina la chiusura per uno prospetto molto interessante ma la trattativa dovrebbe essere tramontata a causa di Alex ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 31 luglio 2022) Lasembrava ad un passo da uninnesto per la corsia di sinistra ma lalegata adhato tutto. Il mercato della società bianconera si sta muovendo in una direzione ben precisa: quella di rinforzare la rosa a disposizione di Allegri nel miglior modo possibile. Al momento sono arrivati alla corte del tecnico una serie di obiettivi importanti come il centrocampista (ne serve un altro), l’attaccante ed il difensore centrale. Restando sul reparto arretrato, lavoleva muoversi anche per quanto riguarda il discorso del terzino sinistro; da questo punto di vista sembrava molto vicina la chiusura per uno prospetto molto interessante ma la trattativa dovrebbe essere tramontata a causa di...

