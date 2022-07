Calciomercato Fiorentina | Milenkovic ha una settimana per andarsene

(Di domenica 31 luglio 2022) . Il difensore viola costa 15 milioni Sevuole lasciare ladeve farlo entro e non oltre il 6 agosto. È questa la deadline data dalla società viola al difensore serbo. Come riporta il Corriere dello Sport il prezzo del difensore che piace a Inter e Juventus è di 15 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

SaraMeini : #calciomercato @ErickPulgar partirà domani mattina da Firenze con destinazione #Brasile. Il centrocampista cileno s… - DiMarzio : #Calciomercato, @acffiorentina | ecco #Dodô: firma in campo prima dell'amichevole?? - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | Non solo la @acffiorentina su #Schuurs: ci sono anche @TorinoFC_1906 e @BfcOfficialPage ???? - MarcoVioli5 : RT @Romagialloross4: ?? ESCLUSIVO - #Kumbulla respinge le sirene di #Torino e #Fiorentina: #Mourinho lo blinda #CalciomercatoRoma #Calciomer… - Romagialloross4 : ?? ESCLUSIVO - #Kumbulla respinge le sirene di #Torino e #Fiorentina: #Mourinho lo blinda #CalciomercatoRoma… -

Calciomercato.com

Ecco i principali movimenti delle big (e non solo) in questa estate di mercato, NEWS ... 50 milioni di euro ERIC PULGAR (centrocampista) Dallaal Flamengo Costo: 2,5 milioni di ......da parte della, è attualmente sul mercato. Si tratterebbe di un ritorno alla Samp dove ha giocato tra il 2016 e il 2018. FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanentiDi ... Serie A, le ufficialità del 30/07: Inter e Fiorentina cedono, il Lecce acquista E se non ci fosse stata la Premier League L'effetto a catena delle cessioni dei club di Serie A al campionato inglese ...Continua il duello a distanza tra Juventus e Inter per un nuovo obiettivo di calciomercato: attenzione al colpo di scena Le due big d’Italia sono sempre molto attive sul fronte calciomercato: biancone ...