Calciomercato Fiorentina, Bajrami pista caldissima: prossima settimana decisiva (Di domenica 31 luglio 2022) Calciomercato Fiorentina: i viola spingono per Bajrami dell'Empoli e la prossima settimana potrebbe essere decisiva La Fiorentina insiste per Nedim Bajrami, con Vincenzo Italiano che vorrebbe l'albanese così da poter avere la possibilità di variare il suo gioco potendo sfruttare il calciatore sia da mezzala che come esterno. Zanetti non vorrebbe privarsi del suo fantasista, ma di fronte a l'offerta giusta il presidente dell'Empoli Corsi non si tirerà indietro. La prossima settimana, come riportato da La Gazzetta Sportiva, potrebbe essere quella decisiva per il passaggio in viola di Bajrami. L'articolo proviene da Calcio News 24.

