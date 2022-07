Cagnolino cade in un dirupo | salvato e riconsegnato alla padrona - Cronaca - lanazione it

ink_fat : RT @Animal_Genocide: Carbonia, un cane cade nel laghetto: il salvataggio dei Vigili del fuoco. I Vigili del fuoco, dopo alcuni tentativi, s… -

LA NAZIONE

I Vigili del fuoco hanno salvato il cangolino Disavventura a lieto fine per un piccolo. I Vigili del fuoco del comando di Lucca distaccamento di Castelnuovo sono intervenuti alle 13:50 di oggi, 31 luglio, presso il lago di Vagli per soccorrere un cane caduto in un dirupo di 10 ...Accanto c'era il loroI fatti sono accaduti in Turchia, lo scorso marzo, quando la coppia era in vacanza in un albergo a Side. Dalle prime ricostruzioni pare che quella sera avessero bevuto ... Cagnolino cade in un dirupo, salvato e riconsegnato alla padrona Disavventura a lieto fine per un piccolo cagnolino. I Vigili del fuoco del comando di Lucca distaccamento di Castelnuovo sono intervenuti alle 13:50 di oggi, 31 luglio, presso il lago di Vagli per soc ...Protagonista della storia a lieto fine un cagnolino, sfuggito al padrone, che è stato individuato alle spalle di un muraglione in via de Santis ...