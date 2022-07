Busta paga, aumenti da agosto: beneficio medio fino a 75 euro al mese (Di domenica 31 luglio 2022) Una ulteriore riduzione del costo del lavoro per sei mesi, da luglio a dicembre, che scatterebbe - con effetto retroattivo - dalla prossima retribuzione di agosto. È questo lo schema che... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 31 luglio 2022) Una ulteriore riduzione del costo del lavoro per sei mesi, da luglio a dicembre, che scatterebbe - con effetto retroattivo - dalla prossima retribuzione di. È questo lo schema che...

matteo_gnani : @LenziEleonora @J_Radetzky @AlexBazzaro Io non posso prelevare quel che è mio, guadagnato con busta paga, mentre gl… - StefaniaFalone : Pensioni, rivalutazione al 2% da subito. Per i lavoratori aumento in busta paga grazie al taglio del cuneo: le misu… - NicolaIndelica5 : Ci sono dei no Tav…Salvini dice… se andiamo al governo più poteri per le forze dell’ordine…lui che ha votato contro… - NicolaIndelica5 : @matteosalvinimi Più poteri per le forze dell’ordine ?? e avete votato contro l’aumento in busta paga per loro ?? lo… - infoitinterno : Busta paga, con il decreto Aiuti bis aumentano gli stipendi -