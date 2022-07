Brutte notizie per la Juventus: Pogba si è infortunato al menisco del ginocchio destro (Di domenica 31 luglio 2022) 2022-07-26 09:31:36 Giorni caldissimi per il calcio italiano! lIl ritorno del gallico alla Juventus non è stato come quello che si aspettava, da allora Dovrà prendersi alcune settimane di pausa per riprendersi dall’infortunio al ginocchio, per il quale dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. Sabato pomeriggio ha smesso di allenarsi con il resto dei suoi compagni di squadra, perché sentiva dolore al ginocchio. A seguito di questo disturbo, la Juventus ha rilasciato un comunicato per conoscere l’entità dell’infortunio del francese: “Paul Pogba è stato sottoposto a studi radiologici che hanno evidenziato una lesione al menisco laterale del ginocchio destro. Nelle prossime ore sarà sottoposto a consulenza di specialisti, quindi non andrà a Dallas per ... Leggi su justcalcio (Di domenica 31 luglio 2022) 2022-07-26 09:31:36 Giorni caldissimi per il calcio italiano! lIl ritorno del gallico allanon è stato come quello che si aspettava, da allora Dovrà prendersi alcune settimane di pausa per riprendersi dall’infortunio al, per il quale dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. Sabato pomeriggio ha smesso di allenarsi con il resto dei suoi compagni di squadra, perché sentiva dolore al. A seguito di questo disturbo, laha rilasciato un comunicato per conoscere l’entità dell’infortunio del francese: “Paulè stato sottoposto a studi radiologici che hanno evidenziato una lesione allaterale del. Nelle prossime ore sarà sottoposto a consulenza di specialisti, quindi non andrà a Dallas per ...

