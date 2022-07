Bruges, De Ketelaere neanche in panchina contro l'Eupen: il Milan lo aspetta (Di domenica 31 luglio 2022) Seconda giornata di campionato per il Bruges, la prima senza Charles De Ketelaere: il trequartista, ormai prossimo giocatore del Milan, non... Leggi su calciomercato (Di domenica 31 luglio 2022) Seconda giornata di campionato per il, la prima senza Charles De: il trequartista, ormai prossimo giocatore del, non...

Gazzetta_it : Milan-De Ketelaere, è fatta: al Bruges 32 milioni + 3 di bonus, visite previste tra domenica e lunedì ??????… - Glongari : La trattativa prosegue. Il #Milan mantiene inalterata la fiducia di poter arrivare ad un accordo contando sulla vol… - Glongari : Attesa per il nuovo contatto tra #Milan e Club Bruges per De Ketelaere. Già in giornata potrebbero esserci sviluppi… - sportli26181512 : Bruges, De Ketelaere neanche in panchina contro l'Eupen: il Milan lo aspetta: Seconda giornata di campionato per il… - sportli26181512 : Milan, ecco perché Massara e Maldini credono al colpo Renato Sanches: Il Milan accelera sul mercato dopo aver trova… -