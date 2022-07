Borussia Dortmund, Haller saluta i tifosi: “Guarderò le nostre partite, voglio tornare a giocare davanti al muro giallo” (VIDEO) (Di domenica 31 luglio 2022) Sebastien Haller, alle prese con un tumore ai testicoli che richiederà anche l’intervento della chemioterapia, ha salutato i tifosi del Borussia Dortmund con un VIDEO-messaggio postato sui canali social del club giallonero. “Come sapete purtroppo non posso essere con voi oggi. Grazie per il vostro supporto – afferma Haller – Non vedo l’ora di tornare a giocare davanti al muro giallo. Seguirò tutte le nostre partite.” Il VIDEO di Haller postato sui social del Borussia Dortmund Diese VIDEObotschaft lief heute über die Leinwände im Stadion. Weiterhin ... Leggi su sportface (Di domenica 31 luglio 2022) Sebastien, alle prese con un tumore ai testicoli che richiederà anche l’intervento della chemioterapia, hato idelcon un-messaggio postato sui canali social del clubnero. “Come sapete purtroppo non posso essere con voi oggi. Grazie per il vostro supporto – afferma– Non vedo l’ora dial. Seguirò tutte le.” Ildipostato sui social delDiesebotschaft lief heute über die Leinwände im Stadion. Weiterhin ...

