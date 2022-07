Bonus da 500 euro: come e quando presentare la domanda (Di domenica 31 luglio 2022) Recentemente sono diversi gli incentivi e le agevolazioni per sostenere i giovani nel conseguimento degli studi. Tra i Bonus che il Governo ha messo in campo vi è un regalo per i giovani. In particolare coloro che, nel 2021, hanno compiuto 18 anni. Nell’anno del 2003, a partire dal mese di marzo, i giovani potranno usufruire di un Bonus di 500 euro da poter spendere, ma attenzione manca poco più di un mese per la scadenza, quindi bisogna affrettarsi nella domanda. Si tratta dei nati nel 2003 che hanno tempo infatti fino al 31 agosto 2022 per accedere a questo Bonus. biglietti per l’accesso a musei, eventi culturali, mostre, gallerie (pixabay.com)Analizziamo quali sono gli acquisti che rientrano in questa specifica agevolazione e vediamo nel dettaglio di cosa si tratta nello specifico ... Leggi su formatonews (Di domenica 31 luglio 2022) Recentemente sono diversi gli incentivi e le agevolazioni per sostenere i giovani nel conseguimento degli studi. Tra iche il Governo ha messo in campo vi è un regalo per i giovani. In particolare coloro che, nel 2021, hanno compiuto 18 anni. Nell’anno del 2003, a partire dal mese di marzo, i giovani potranno usufruire di undi 500da poter spendere, ma attenzione manca poco più di un mese per la scadenza, quindi bisogna affrettarsi nella. Si tratta dei nati nel 2003 che hanno tempo infatti fino al 31 agosto 2022 per accedere a questo. biglietti per l’accesso a musei, eventi culturali, mostre, gallerie (pixabay.com)Analizziamo quali sono gli acquisti che rientrano in questa specifica agevolazione e vediamo nel dettaglio di cosa si tratta nello specifico ...

AntonioBeduino : @SegaCorriere @fabius10scudi C'è il bonus di speranza di 500 € per chi ha problemi - luciapanizio : RT @sciltian: @SereScandellari Renzi è Renzi per le cose che ha fatto: 14esima ai pensionati al minimo, dopodinoi, unioni civili, accoglien… - LianaCiccina : RT @sciltian: @SereScandellari Renzi è Renzi per le cose che ha fatto: 14esima ai pensionati al minimo, dopodinoi, unioni civili, accoglien… - infoiteconomia : Bonus carovita/ Ecco chi potrà ricevere 500 euro in busta paga - gabriutente : RT @sciltian: @SereScandellari Renzi è Renzi per le cose che ha fatto: 14esima ai pensionati al minimo, dopodinoi, unioni civili, accoglien… -