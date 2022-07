Bologna, nuovo Dall’Ara: tutto entro il 2026 (Di domenica 31 luglio 2022) Un iter amministrativo unico per il restyling del Dall’Ara e la costruzione dello stadio temporaneo che ospiterà i match del Bologna durante le opere di riqualificazione. Il sindaco Matteo Lepore, nel fare gli onori di casa con l’AD del Bologna Claudio Fenucci a Palazzo d’Accursio, ha fissato un’ipotetica scadenza per la realizzazione dell’impianto. «Confidiamo di Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di domenica 31 luglio 2022) Un iter amministrativo unico per il restyling dele la costruzione dello stadio temporaneo che ospiterà i match deldurante le opere di riqualificazione. Il sindaco Matteo Lepore, nel fare gli onori di casa con l’AD delClaudio Fenucci a Palazzo d’Accursio, ha fissato un’ipotetica scadenza per la realizzazione dell’impianto. «Confidiamo di Calcio e Finanza.

