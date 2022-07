Bologna, ecco il sostituto di Theate: nel mirino c’è Szalai (Di domenica 31 luglio 2022) Il Bologna ha già individuato il sostituto di Arthur Theate, diretto verso il Rennes: nel mirino c’è l’ungherese Szalai Il Bologna ha già adocchiato il sostituto perfetto di Arthur Theate, giocatore in uscita. I rossoblù, secondo il Corriere di Bologna, hanno messo nel mirino Szalai del Fenerbache. Quello dell’ungherese è un profilo che convince, vista anche la sua volontà di lasciare il club turco. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 31 luglio 2022) Ilha già individuato ildi Arthur, diretto verso il Rennes: nelc’è l’unghereseIlha già adocchiato ilperfetto di Arthur, giocatore in uscita. I rossoblù, secondo il Corriere di, hanno messo neldel Fenerbache. Quello dell’ungherese è un profilo che convince, vista anche la sua volontà di lasciare il club turco. L'articolo proviene da Calcio News 24.

