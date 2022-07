Blonde, perché le polemiche sulla Marilyn di Ana de Armas sono inutili (Di domenica 31 luglio 2022) Il recente trailer di Blonde, (discusso) “biopic” su Marilyn Monroe con Ana de Armas, ha fatto storcere il naso ad alcuni utenti. In particolare, proprio la scelta dell’interprete principale non sembra aver incontrato i favori del pubblico, ingiustamente: ecco il motivo. Basato sull’omonimo romanzo di Joyce Carol Oates, Blonde di Andrew Dominik è sicuramente uno dei titoli più attesi dell’anno. La pellicola, inoltre, sarà presentata in concorso alla 79a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. La curiosità è tanta, così come lo sono state le polemiche sin dall’uscita del primo trailer ufficiale, che ci ha dato un assaggio preliminare di Ana de Armas nei panni dell’iconica, indimenticata e indimenticabile Marilyn Monroe. Proprio ... Leggi su velvetmag (Di domenica 31 luglio 2022) Il recente trailer di, (discusso) “biopic” suMonroe con Ana de, ha fatto storcere il naso ad alcuni utenti. In particolare, proprio la scelta dell’interprete principale non sembra aver incontrato i favori del pubblico, ingiustamente: ecco il motivo. Basato sull’omonimo romanzo di Joyce Carol Oates,di Andrew Dominik è sicuramente uno dei titoli più attesi dell’anno. La pellicola, inoltre, sarà presentata in concorso alla 79a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. La curiosità è tanta, così come lostate lesin dall’uscita del primo trailer ufficiale, che ci ha dato un assaggio preliminare di Ana denei panni dell’iconica, indimenticata e indimenticabileMonroe. Proprio ...

00_knd : opinioni sui nuovi capelli di beomgyu aka i miss his blonde hair perché non capisco che colore gli hanno fatto ora - Eleonoracongiu_ : RT @retrobonno: perché #BLONDE si chiama così? Non ho trovato nessuna conferma da parte di Carol Oates, ma trovo molto significativa questa… - maripiani : RT @retrobonno: perché #BLONDE si chiama così? Non ho trovato nessuna conferma da parte di Carol Oates, ma trovo molto significativa questa… - _av0n : RT @retrobonno: perché #BLONDE si chiama così? Non ho trovato nessuna conferma da parte di Carol Oates, ma trovo molto significativa questa… - Spectra_anna : RT @retrobonno: perché #BLONDE si chiama così? Non ho trovato nessuna conferma da parte di Carol Oates, ma trovo molto significativa questa… -