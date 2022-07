Blanco e la fidanzata Martina Valdes, le foto dei baci in Sicilia fanno sognare i fan (Di domenica 31 luglio 2022) La storia d’amore tra Blanco e la fidanzata Martina Valdes prosegue a gonfie vele. La ballerina bresciana sta seguendo la propria dolce metà nel corso del tour estivo che sta riscuotendo grande successo di pubblico e riservando sorprese non da poco, come l’apparizione del papà del cantante sul palco. Nei momenti liberi tra un concerto e l’altro, però, le attenzioni di Blanco sono tutte per la sua Martina. E così è stato anche in Sicilia. La ballerina ha condiviso nelle stories di Instagram, come riporta anche Leggo, alcuni dolci scatti che la ritraggono con il cantante di Nostalgia. In uno Blanco prende tra le mani il viso di Martina, come a volerlo giocosamente mordere, in un’altra viene immortalato un dolce bacio tra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) La storia d’amore trae laprosegue a gonfie vele. La ballerina bresciana sta seguendo la propria dolce metà nel corso del tour estivo che sta riscuotendo grande successo di pubblico e riservando sorprese non da poco, come l’apparizione del papà del cantante sul palco. Nei momenti liberi tra un concerto e l’altro, però, le attenzioni disono tutte per la sua. E così è stato anche in. La ballerina ha condiviso nelle stories di Instagram, come riporta anche Leggo, alcuni dolci scatti che la ritraggono con il cantante di Nostalgia. In unoprende tra le mani il viso di, come a volerlo giocosamente mordere, in un’altra viene immortalato un dolceo tra ...

