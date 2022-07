Blanco e la fidanzata Martina, baci hot in Sicilia: le foto fanno il giro dei social (Di domenica 31 luglio 2022) Innamorati più che mai. Procede a gonfie vele la love story tra Blanco e la nuova fidanzata, Martina Valdes. La bella ballerina bresciana lo segue nel tour estivo, e nei momenti... Leggi su leggo (Di domenica 31 luglio 2022) Innamorati più che mai. Procede a gonfie vele la love story trae la nuovaValdes. La bella ballerina bresciana lo segue nel tour estivo, e nei momenti...

dettori_fra95 : @ace_matti_chri @contraddjzione @turbojr_ Martina Valdes, la fidanzata di Blanco - chiattillaa : @brontofobicaa non noi che al posto di beccare nicolà in stazione becchiamo la fidanzata di blanco ???? - buubbusettete : @barumiliano Ahh oggi c'è pure la versione BarbieJess fidanzata di Blanco??? ???????? - RDB04788904 : RT @Antonio58107445: @cucca_giovanna @Damianodanny1 Cantare ? Oddio è una parola grossa Sembra un gatto in calore quando canta con la fida… - BurgisRic : RT @Antonio58107445: @cucca_giovanna @Damianodanny1 Cantare ? Oddio è una parola grossa Sembra un gatto in calore quando canta con la fida… -