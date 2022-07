Bill Russell è morto. Addio alla leggenda Nba dei Boston Celtics - Sport - Basket - quotidiano.net (Di domenica 31 luglio 2022) Bill Russel (Afp) New York, 31 luglio 2022 - All'età di 88 anni è morto Bill Russell , giocatore simbolo del Basket Nba . leggenda dei Boston Celtics con cui ha giocato nella massima lega ... Leggi su quotidiano (Di domenica 31 luglio 2022)Russel (Afp) New York, 31 luglio 2022 - All'età di 88 anni è, giocatore simbolo delNba .deicon cui ha giocato nella massima lega ...

