Biden di nuovo positivo al Covid. La Casa Bianca: 'sta bene' (Di domenica 31 luglio 2022) Joe Biden è risultato di nuovo positivo al Covid, dopo un test effettuato qualche ora fa. Lo riferisce la Casa Bianca. il presidente non ha sintomi e non ricomincerà le cure con il Paxlovid, il ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 31 luglio 2022) Joeè risultato dial, dopo un test effettuato qualche ora fa. Lo riferisce la. il presidente non ha sintomi e non ricomincerà le cure con il Paxlovid, il ...

Adnkronos : #Biden è di nuovo positivo al #Covid. #Usa - fattoquotidiano : Usa, il presidente Biden (negativizzato tre giorni fa) di nuovo positivo al Covid: “Non ho sintomi, mi isolo per la… - Agenzia_Ansa : Biden è di nuovo positivo al Covid. Il presidente degli Stati Uniti non ha sintomi e non ricomincerà le cure con il… - mantovanimg : RT @OrtigiaP: Biden di nuovo positivo, il medico: 'Torna in isolamento' 4 vaccinazioni. Trattato con Paxlovid antivirale è ancora positiv… - CordioliMirco : RT @Adnkronos: #Biden è di nuovo positivo al #Covid. #Usa -