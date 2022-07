Berlusconi ministro, le indiscrezioni clamorose: ma pare che Giorgia Meloni... (Di domenica 31 luglio 2022) Al voto mancano poco più di 50 giorni: ovvio, scontato, che si pensi anche ai ministri. Chi piazzare, in caso di vittoria? Da giorni circolano liste, di fatto smentite, dei nomi a cui starebbero pensando Giorgia Meloni e i Fratelli d'Italia. Ieri, sabato 30 luglio, Matteo Salvini ha chiesto agli alleati di indicare prima del voto il nome di alcuni ministri-chiave. Insomma, ognuno cerca di ottenere quel che vuole. E, per quel che riguarda la Meloni, circolano nomi importanti, di peso e rilievo: su tutti quelli di Fabio Panetta (Bce) e Claudio Descalzi (ad di Eni), due figure di altissimo prestigio che darebbero molto credito a un'eventuale governo di centrodestra, anche agli occhi delle cancellerie internazionali. E poi, sullo sfondo, c'è anche Silvio Berlusconi. Già, il leader di Forza Italia che torna a ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) Al voto mancano poco più di 50 giorni: ovvio, scontato, che si pensi anche ai ministri. Chi piazzare, in caso di vittoria? Da giorni circolano liste, di fatto smentite, dei nomi a cui starebbero pensandoe i Fratelli d'Italia. Ieri, sabato 30 luglio, Matteo Salvini ha chiesto agli alleati di indicare prima del voto il nome di alcuni ministri-chiave. Insomma, ognuno cerca di ottenere quel che vuole. E, per quel che riguarda la, circolano nomi importanti, di peso e rilievo: su tutti quelli di Fabio Panetta (Bce) e Claudio Descalzi (ad di Eni), due figure di altissimo prestigio che darebbero molto credito a un'eventuale governo di centrodestra, anche agli occhi delle cancellerie internazionali. E poi, sullo sfondo, c'è anche Silvio. Già, il leader di Forza Italia che torna a ...

Mov5Stelle : Una è ministro uscente in quota Forza Italia, ex capogruppo dello stesso partito, ex ministro tra il 2008 e il 2011… - 4f250559f1a94d7 : RT @tdrclaudio: Nel governo Berlusconi La Meloni era ministro della gioventù. Vi ricordate le belle cose che ha fatto ?? Nulla. - Libero_official : #SilvioBerlusconi vorrebbe per sé o per un suo fedelissimo il ministero degli #Esteri, dicastero per il quale però… - Roberto52273783 : @fattoquotidiano FALSO! E' stato Tremonti, ministro economia governo Berlusconi, a togliere miliardi alla scuola ...Gelmini ha subito - Canzonette1 : Oggi la destra spara merda contro la Gelmini. Quando invece era al governo con Berlusconi era un buon ministro. I… -