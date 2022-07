Beppe Convertini, il conduttore ricorda il terribile lutto che lo ha colpito (Di domenica 31 luglio 2022) Il conduttore di Azzurro Storie di Mare è stato intervistato dalla nota rivista e ha ricordato un lutto tremendo. Beppe Convertini ha commosso i fan. Il conduttore è uno dei… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 31 luglio 2022) Ildi Azzurro Storie di Mare è stato intervistato dalla nota rivista e hato untremendo.ha commosso i fan. Ilè uno dei… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

infoitcultura : Paura per Beppe Convertini: incidente in moto per il conduttore Rai - infoitcultura : Beppe Convertini coinvolto in un incidente stradale, come sta?/ 'Sono caduto - infoitcultura : Beppe Convertini, paura per un incidente in moto: “Dio e Padre Pio mi hanno salvato” - infoitcultura : Beppe Convertini scampa miracolosamente a incidente con la moto: «Merito di San Pio» - infoitcultura : Incidente in moto per Beppe Convertini che se la cava con qualche contusione e ringrazia San Pio (Il Messaggero) -