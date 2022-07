Irriducibile81 : @InsiderLazio @ClinicaPaideia Vice Immobile si sa qualcosa? Mi pare tramontata la pista Mertens. Inventata la pista Belotti. - CrapanzanoRobin : RT @Gazzetta_it: Belotti e Mertens, l’attesa logora. Ma il nuovo mercato funziona così #calciomercato - Gazzetta_it : Belotti e Mertens, l’attesa logora. Ma il nuovo mercato funziona così #calciomercato - IavaroneToni : #RecapMercato - Finita la telenovela De Ketelaere-Milan, la Roma pensa a Belotti, la Salernitana punta Mertens - flazia24 : RT @TonyTLS1900: #Lotito dichiara: 'Le voci su Mertens e Belotti sono tutte cavolate' Ah presidè vai allora su Cristiano Ronaldo e s'abbrac… -

L'attesa logora. Eppure i parametri zero non dovrebbero avere ansia, è il mondo del calciomercato che sta cambiando: un anno fa di questi tempi Chiellini ha firmato per la Juve dopo aver vinto l'...... l'addio di Shomurodov, diretto in prestito al Bologna, apre la porta a. Mourinho potrebbe ... Kostic (di nuovo di moda anche se il serbo è ad un passo dal West Ham), Martial e. A ...Una volta i parametri zero si accasavano con larghissimo anticipo. Ora, come nei casi del Gallo (vicino alla Roma) e di Dries (si è fatta avanti la Salernitana), i tempi si sono notevolmente allungati ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Come riportato dalla pagina Twitter del giornalista Manuele Baiocchini, la trattativa con il portiere dello Spezia sembrerebb ...