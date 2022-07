Beatrice Valli nella bufera: «La gente non ha voglia di lavorare». Poi l'attacco al Reddito di Cittadinanza (Di domenica 31 luglio 2022) Beatrice Valli è finita al centro di un piccolo caso mediatico. Interpellata dai suoi follower sul perché si faccia fatica a trovare baby sitter e donne delle pulizie,... Leggi su leggo (Di domenica 31 luglio 2022)è finita al centro di un piccolo caso mediatico. Interpellata dai suoi follower sul perché si faccia fatica a trovare baby sitter e donne delle pulizie,...

moi_hansel : RT @_alwaystired__: Vorrei dire a Beatrice Valli che 'la gente non ha voglia di lavorare' perché a differenza sua è dei suoi collegh* influ… - PiWally : RT @Gaia_Mai_: Siamo nel 3000 dovevamo avere le macchine volanti e il reddito universale e invece no ci dobbiamo sorbire Beatrice Valli che… - zazoomblog : Beatrice Valli linfluencer nella bufera: La gente non ha voglia di lavorare. Poi lattacco al Reddito di Cittadinanz… - andreastoolbox : #Beatrice Valli, l'influencer nella bufera: «La gente non ha voglia di lavorare». Poi l'attacco al Reddito di Citta… - hol4bambi : beatrice valli feccia e non c’è dubbio ma d’altronde non mi aspetto molto da una arricchita grazie a boh però anche… -