Beatrice Valli al centro della polemica: ecco perché (Di domenica 31 luglio 2022) Beatrice Valli è un volto molto amato da tutti i beniamini di Uomini e Donne. Sposata recentemente con l’ex tronista Marco Fantini, è riuscita ad appassionare i fan con la loro romanticissima storia d’amore. I due si sono piaciuti fin dal primo istante sotto le telecamere di Canale 5 e non si sono mai separati. Diversi, opposti per certi versi, Beatrice è riuscita a conquistare Marco sebbene tutti pensassero inizialmente che sarebbe stata una fregatura. Invece, la coppia ha una bellissima famiglia numerosa e uno splendido futuro davanti. I due lavorano nella moda, come influencer e lei spesso è stata anche conduttrice per alcuni eventi particolari. Ma, nelle ultime ore, una polemica sta investendo l’ex corteggiatrice. Scoppia una polemica su Beatrice Valli: ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 31 luglio 2022)è un volto molto amato da tutti i beniamini di Uomini e Donne. Sposata recentemente con l’ex tronista Marco Fantini, è riuscita ad appassionare i fan con la loro romanticissima storia d’amore. I due si sono piaciuti fin dal primo istante sotto le telecamere di Canale 5 e non si sono mai separati. Diversi, opposti per certi versi,è riuscita a conquistare Marco sebbene tutti pensassero inizialmente che sarebbe stata una fregatura. Invece, la coppia ha una bellissima famiglia numerosa e uno splendido futuro davanti. I due lavorano nella moda, come influencer e lei spesso è stata anche conduttrice per alcuni eventi particolari. Ma, nelle ultime ore, unasta investendo l’ex corteggiatrice. Scoppia unasu: ...

tuttopuntotv : Beatrice Valli al centro della polemica: ecco perché #UominieDonne #gfvip #gfvip7 #BeatriceValli - andreastoolbox : #Beatrice Valli fa infuriare il web per via di alcune dichiarazioni - _alwaystired__ : Vorrei dire a Beatrice Valli che 'la gente non ha voglia di lavorare' perché a differenza sua è dei suoi collegh* i… - glooit : Beatrice Valli non riesce a trovare una babysitter: “Colpa del reddito di cittadinanza” leggi su Gloo… - zazoomblog : Beatrice Valli svela perché non era con Marco Fantini a Capri - #Beatrice #Valli #svela #perché #Marco -